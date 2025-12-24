Jeroen Spitzenberger trouwt zijn Charlotte

Tekst: Dunya Diercks

Jeroen Spitzenberger en zijn vriendin Charlotte zijn in het huwelijksbootje gestapt. De 49-jarige acteur, onder andere bekend van series als Oogappels en Divorce, deelde twee foto’s van hun grote dag op Instagram. Op één daarvan geeft het stel elkaar een kus. Bij de foto’s schrijft hij ‘forever’ met een zwart en een wit hartje.

De acteur bevestigt aan het ANP dat hij inderdaad een getrouwd man is. De bruiloft vond ‘ergens afgelopen maand plaats’, laat hij weten. Onder zijn instagrambericht regent het felicitaties van BN’ers. ‘Oh lieverds wat heerlijk! Gefeliciteerd’, schrijft Tanja Jess. Angela Schijf schrijft: ‘Ohhh … gefeliciteerd en veel geluk!’

Twee zoons

Begin dit jaar kregen Jeroen en Charlotte een zoon. Jeroen was eerder getrouwd met de Mexicaanse Olinda Larralde Ortiz. Met haar kreeg hij zoons Milan en Diego.