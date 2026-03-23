Jan Smit reageert voor het eerst op de breuk met Liza

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jan Smit heeft voor het eerst gereageerd op de breuk met zijn vrouw Liza Plat. In zijn radioprogramma Muziekfeest op de Radio vertelt de zanger dat het na de scheiding stap voor stap iets beter gaat. Tegelijkertijd noemt hij de situatie verdrietig en lastig, mede door alle aandacht eromheen.

Vorige week was Jan Smit nog afwezig in het programma. Bij zijn terugkeer kreeg hij de vraag hoe het met hem gaat, waarop hij openhartig antwoord gaf. Ook sprak hij over de impact van de breuk op zijn gezin en over de verhalen die inmiddels rondgaan.

Verdrietige periode

In het radioprogramma zegt Jan dat de verwerking van de breuk zwaar is. ‘Het gaat elke dag een beetje beter’, vertelt hij. Tegelijkertijd benadrukt de zanger hoe moeilijk de situatie is: ‘Het is ontzettend verdrietig natuurlijk, als je uit elkaar gaat. Er komt een hoop pijn bij kijken en het is al moeilijk genoeg om dat te verwerken met het gezin.’

Tekst gaat verder onder post.

Last van publiciteit

Dat er naast het verdriet ook veel publiciteit bij komt kijken, vindt Jan ‘best lastig’. Hij zegt dat hij de berichten niet leest en er zoveel mogelijk van weg probeert te blijven, al krijgt hij wel het nodige mee. Volgens de zanger is het tegelijk triest en lachwekkend ‘wat er allemaal bijgehaald wordt’, waarmee hij lijkt te doelen op verhalen van juicekanalen over een andere vrouw in zijn leven. Jan maakt duidelijk dat hij en zijn gezin ervoor hebben gekozen om niet op alle verhalen te reageren. ‘Wij hebben als gezin besloten samen dat we er niet op reageren’, zegt hij daarover. Ook stelt de zanger dat hij en zijn naasten alleen verantwoordelijkheid aan elkaar hoeven af te leggen en dat hij het daarbij wil laten.

Band blijft door de kinderen

Over zijn relatie met Liza spreekt Jan positief. ‘Ik heb zeventien hele liefdevolle jaren met Liza gehad. We hebben lief en leed gedeeld en daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Wij gaan ook goed met elkaar om.’ Volgens de zanger woont hij nog thuis, stonden ze samen nog langs de lijn bij de voetbalwedstrijd van Senn en zullen ze door de kinderen altijd met elkaar verbonden blijven. Hij hoopt dat op een normale manier te kunnen blijven doen.

Foto: ANP