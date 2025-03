Jan Smit over dreiging bij Festival der Liebe: ‘Niks aan de hand’

Festival der Liebe, het muziekspektakel van Jan Smit (39) en Chantal Janzen (46), beleeft zaterdagavond zijn tweede en laatste show. De eerste avond werd overschaduwd door een dreiging die volgens Duitse media in verband werd gebracht met een mogelijke terroristische aanslag. Dit zorgde ervoor dat sommige stoelen leeg bleven.

Jan reageerde bij Sterren NL op NPO Radio 5 op de situatie: “Het is inmiddels bij iedereen bekend dat er een oproep tot geweld gedaan werd en ons Festival der Liebe werd daarbij genoemd. Dan kom je in een hele slechte film terecht.”

Omdat er een onderzoek liep, mochten Jan en Chantal eerder niets zeggen over de dreiging die in verband werd gebracht met terreurorganisatie IS. “Nou, dan blijkt dat er niks aan de hand is,” zegt Jan.

Ondanks de onrust blijft het duo zich richten op de muziek. “We volgen alle protocollen en doen wat we kunnen,” aldus Jan. De opkomst op vrijdagavond was lager dan verwacht en het is nog onzeker of dat zaterdag ook het geval zal zijn. Maar Jan en Chantal laten zich niet uit het veld slaan. “Voor de rest willen wij gewoon een mooi feest organiseren. Dat hebben we gedaan en dat gaan we vanavond dik overdoen. Niet dunnetjes, dik!”

