Politie zichtbaar aanwezig bij Festival der Liebe

Echtgenoot Dolly Parton op 82-jarige leeftijd overleden

Carl Thomas Dean, de echtgenoot van Dolly Parton, is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. De countryster meldt dat op Instagram. “We hebben zoveel prachtige jaren beleefd. De liefde die wij meer dan zestig jaar voor elkaar voelden, is niet in woorden uit te drukken”, schrijft de 79-jarige Parton. Parton en Dean trouwden in 1966, ze...