Jan de Hoop schrikt van zijn gewicht: ‘Alles schudt heen en weer’

Tekst: Denise Delgado

Een blik op de weegschaal was voor Jan de Hoop genoeg om in actie te komen. De voormalig nieuwslezer vertelt in zijn column voor ‘Margriet’ dat hij zich rot schrok van zijn gewicht en besloot dat het tijd was om serieus werk te maken van afvallen.

Wijzer op 140 kilo

De aanleiding kwam door een opmerking van zijn partner Coen. Die merkte op dat Jan al lange tijd niet meer op de weegschaal had gestaan en vermoedde dat hij flink was aangekomen. De volgende ochtend besloot Jan de confrontatie aan te gaan. “De wijzer schoot tot mijn grote schrik naar 104 kilo”. Terwijl hij eigenlijk 90 kilo als ideaal gewicht voor ogen heeft.

Borsten gekregen

Dat nieuws kwam hard aan, al voelde Jan zelf ook al langer dat zijn lichaam veranderde. Toen hij aangeslagen uit de badkamer kwam, wees Coen hem er opnieuw op dat zijn gewicht niet goed was voor zijn gezondheid. Jan erkent dat hij dat zelf ook al had gezien, onder meer op foto’s. “Ik had zelf al op foto’s gezien dat ik borsten had gekregen.”

Volgens de voormalig nieuwslezer is het overgewicht er geleidelijk ingeslopen, mede door alle gezelligheid. Hij schrijft dat hij te lang heeft meegedaan met taart bij de koffie en flinke stukken kaas bij een drankje. Waar dat eerst nog onschuldig voelde, kijkt hij daar nu anders naar. Zeker op zijn leeftijd, zegt Jan, is overgewicht een stuk minder onschuldig.

Daarom besloot hij het roer om te gooien. “Niet met Ozempic-injecties, want die vind ik eng, maar door minder te eten.” Dat bleek in eerste instantie frustrerend, want na twee dagen zag hij nog geen enkel verschil op de weegschaal. Toch hield hij vol, aangemoedigd door Coen. En niet zonder resultaat: na een paar dagen was hij al twee kilo kwijt.

