Zo gaat het nu met Jan de Hoop na hartinfarct

Tekst: Nicky Molendijk

Jan de Hoop laat in zijn vlog op YouTube weten hoe het nu met hem gaat. De voormalige presentator werd eind vorige maand opgenomen in het ziekenhuis met een hartinfarct. “Ik ga verder met revalideren. Iedere dag een beetje meer, vol goede moed”, vertelt hij.

In de video van de presentator zegt hij dat hij “langzaam maar zeker aan het opkrabbelen” is. Ook blikt Jan terug op de gebeurtenis en vertelt hij dat hij die ochtend “sterke pijn” voelde op zijn borst en bij zijn kaak. “En ik zweette heel erg, dus ik dacht: dat is niet goed.”

De Hoop, die op een camping was, vertrok “met gillende sirenes naar het ziekenhuis” nadat 112 werd gebeld. Inmiddels is het “verstoppinkje” in zijn ader weer gerepareerd, “dus het doet het weer.”

Jan wil iedereen bedanken voor alle beterschapswensen. “Heel veel dank, echt uit de grond van mijn hart”, zegt hij.