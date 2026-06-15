Jan Bauer wil de vader worden die Frans Bauer voor hem was

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jan Bauer is tien weken geleden vader geworden van zijn eerste kindje. Samen met zijn vriendin Danique Lazeroms kreeg hij een zoontje, dat net als zijn vader Jan heet.

Shownieuws ging op kraamvisite bij het jonge gezin en nam een speciaal rompertje mee voor kleine Jan Bauer. De kersverse vader straalt van trots en noemt de afgelopen weken bijzonder. Toch was de start ook spannend, omdat zijn zoontje iets te vroeg werd geboren.

Trots op kleine Jan

Jan is helemaal in de wolken met zijn zoon. ‘Dit is het allerleukste, liefste kind dat je maar kan bedenken. Echt waar’, vertelt hij. ‘Rustig, lief, doet niet krabben, doet niks, geweldig! Tot nu toe misschien wel de beste tien weken van mijn leven.’ Over de vroeggeboorte zegt hij: ‘Het is natuurlijk wel spannend geweest met Jantje, die wat te vroeg geboren was. Maar het is echt geweldig. Ik kan het niet uitleggen.’

De hele familie leefde mee

Ook de moeders van Jan en Danique waren aanwezig in de bevalkamer. ‘Die hebben alles live meegemaakt’, vertelt Jan. Zelf was hij ook overal bij. ‘Ik heb de navelstring doorgeknipt’, zegt hij, waarna hij zichzelf verbetert: ‘Ohja navelstreng ja, ik ben nog steeds verward.’ Inmiddels helpt de vader volop mee met de verzorging. ‘Ik geef hem gewoon eten en verschoon af en toe zijn plasluiers. Zijn poepluiers heb ik nog niet gehad’, zegt hij. ‘Dat moet ik nog even oefenen.’

Tekst gaat verder onder video met kraamvisite.

Voorbeeld van Frans

Jan hoopt vooral dezelfde vader te worden als Frans Bauer voor hem is geweest. ‘Ik hoop gewoon dat ik de vader straks word die mijn vader ook voor mij is geweest. Ik mocht zijn wie ik graag wilde zijn. Dat hoop ik straks ook aan Jantje door te geven.’ Ook Frans is dol op zijn kleinzoon. ‘Papa is helemaal gek van kleine Jantje het liefst zit hij de hele dag met hem’, vertelt Jan. ‘Als hij een beetje verdrietig is en papa gaat met hem zitten, wordt hij helemaal rustig. Papa wordt ook rustig dan, dat zie je ook niet snel.’

Muzikale opvoeding begonnen

De muzikale opvoeding van kleine Jan is ondertussen al begonnen. Thuis wordt er van alles voor hem gezongen: van kinderliedjes tot nummers van Frans en Chris Bauer.