Jada Borsato over vragen over vader: ‘Het hoort erbij’

Tekst: Sabine Krouwels

Jada Borsato is er wel klaar mee om in elk interview gevraagd te worden naar haar vader Marco. Ze realiseert zich dat het erbij hoort, “maar natuurlijk heb ik het daar niet het liefst over,” vertelt ze deze week in Weekend. “We hopen dat het zo snel mogelijk achter de rug is.”

Hoe irritant is het als je ontzettend hard werkt aan je eigen muzikale carrière, daar genoeg over te vertellen hebt, maar elk interview alleen maar gaat over je vader? Jada Borsato kent deze situatie maar al te goed, maar weet het toch te relativeren. “Ik denk dat het er een beetje bij hoort,” vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vind het niet realistisch om te zeggen dat je dat niet kunt verwachten. Maar natuurlijk heb ik het daar niet het liefst over.”

Saai

Jada voelt dat de antwoorden die ze op vragen over familie geeft ook steeds vrijwel hetzelfde zijn. “De antwoorden die ik geef, beginnen misschien een beetje saai te worden, want die zijn altijd hetzelfde. We houden ons sterk en we hopen gewoon dat het allemaal zo snel mogelijk achter de rug is.”

