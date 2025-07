Irene Moors over de harde mediawereld: ‘Ik voelde me het buitenbeentje’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Irene Moors is een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Toch voelde ze zich nooit helemaal op haar plek in de wereld waarin ze bekend werd. In een gesprek met Rob van Rossum blikt ze terug op haar carrière en de botsing tussen haar persoonlijke waarden en de harde tv-wereld.

De presentatrice noemt respect, vrede en waarheid als belangrijkste waarden, eigenschappen die niet vanzelfsprekend passen in een wereld vol snelle oordelen en belangen. Toch wist Irene Moors zich staande te houden.

Irene Moors in de televisiewereld

Toen Rob van Rossum in zijn podcast PUUR opmerkte dat de waarden niet direct passen bij de televisie-industrie, vroeg hij zich hardop af hoe ze er ooit in terechtkwam. Irene: ‘Door het wel allemaal te zien en daarmee te dealen. En goed op te letten waar je wel wat aan hebt en niet wat aan hebt. Goed doorhebben waar het blabla is en waar het klopt.’ Ze erkent de impact van haar karakter: ‘Als ik die waarden iets minder had gehad, was ik misschien nog wel veel verder gekomen bij de televisie.’ Rob, vaak achter de camera’s van deze wereld te vinden, beaamt dat.

Anders dan de rest

Irene merkte dat ze emoties en gebeurtenissen anders verwerkte dan veel mensen in haar vakgebied. ‘Ik had weleens de neiging om ergens lang bij stil te staan: Waarom doet diegene dat, hoezo dan? Ik zit zo niet in elkaar. Terwijl anderen binnen deze wereld zeiden: ‘Water under the bridge, laat lekker gaan’, bij mij blijft ’ie even hangen dan.’ Ze geeft aan er langer last van te hebben dan de rest.

Jong begonnen, sterk gebleven

Rob vindt het bewonderenswaardig dat Irene zich wist te handhaven in een wereld die al op jonge leeftijd haar leven binnendrong. Ze begon op haar eenentwintigste en heeft het ver geschopt: ‘Maar ik vond dit ver genoeg,’ zegt ze daar zelf over. ‘Maar het is wel grappig ja. Ik heb het allemaal wel aanschouwd. Ik heb me altijd een beetje het buitenbeentje gevoeld.’

Luister hier het fragment en de rest van de podcastaflevering:

