Huub Stapel voorlopig niet te zien bij Vandaag Inside

Huub Stapel laat weten dat hij voorlopig niet aanschuift bij Vandaag Inside, ook al ligt er een uitnodiging.

Op de rode loper van film Boomers vertelt Huub Stapel aan Shownieuws dat hij het niet als verdienste ziet om in Vandaag Inside te verschijnen. Huub benadrukt dat hij zich vooral op acteren wil richten. Daarbij haalt hij een waarschuwing aan die hij van huis uit meekreeg.

Voorlopig geen optreden bij Vandaag Inside

Volgens Huub zal een tafelgang bij Vandaag Inside er niet snel van komen, ondanks een openstaande uitnodiging. In het gesprek met Shownieuws maakt hij duidelijk het niet als verdienste te zien om aan te schuiven. Ook houdt hij de focus liever bij zijn vak.

Advies van broer Huub Stapel

Huub verwijst naar het advies dat hij steevast van zijn broer krijgt: ‘Mijn broer zegt altijd: je moet uitkijken dat je niet de roeptoeter van de natie wordt. Concentreer je gewoon op acteren, want je roept al te veel.’ Hij geeft zijn broer gelijk, zegt Huub.

Boomers herkenbaar voor Vandaag Inside-mannen

Over de film Boomers merkt Huub op dat die voor Johan en Wilfred wel erg herkenbaar zou zijn. Meer toelichting geeft hij daar niet bij, maar de associatie maakt hij desgevraagd duidelijk in het gesprek. In de film speelt Huub de eigenwijze babyboomer Bob, die in een persoonlijke crisis raakt als zijn positie op alle gebieden ondermijnd wordt. Ook onder andere Renée Fokker, Jennifer Hoffman en Hans Kesting zijn in de film te zien.

