Het verhaal van Martijn Krabbé en zijn pinguïn

Tekst: Evelien Berkemeijer

Martijn Krabbé heeft een bijzondere nieuwe aanwinst: een pinguïn. De presentator deelt zijn fascinatie voor de dieren nu op een officiële manier via Artis.

In mei schreef Martijn Krabbé op Instagram: ‘Ik was al blij dat een bezoek aan Artis weer bereikbaar was. Daar wonen mijn favoriete dieren te weten pinguins!’ Naar aanleiding hiervan werd hij door Artis uitgenodigd voor een meet & greet. Bij dit nieuws deelde hij een foto van zijn oma Greet en de pinguïn-knuffel die hij van haar kreeg bij zijn geboorte. Volgens Martijn is “de knuffel nooit meer van zijn zijde geweken.’

Adoptie van Din Din

In september volgde een nieuwe update van Martijn Krabbé: ‘Je schijnt in Artis een pinguïn te kunnen ‘adopteren’. Meteen gedaan natuurlijk. Hij luistert naar de naam Din Din en is te herkennen aan een groen/wit bandje om de poot. Nu zijn er een heleboel dingen die je moet weten over pinguïns maar daarover later meer. Ik ben namelijk van plan jullie op regelmatige basis op de hoogte te gaan houden van het wel en wee in de wondere wereld van de pinguin in het Pinguïn-Journaal.’

Pinguïn-Journaal van Martijn Krabbé

Vandaag plaatste Martijn een nieuwe foto, waarop hij naast een kartonnen pinguinbord staat, met de aankondiging: ‘Binnenkort op deze pagina: het allereerste PINGUIN-JOURNAAL!!!’

FOTO: ANP, 2023.