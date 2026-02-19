Hazes-kinderen over erfelijke hypochondrie: encyclopedie, naald en nachtelijk piekeren

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de tweede aflevering van podcast ADHAZES delen Roxeanne Hazes en André Hazes hoe hypochondrie als een draad door hun leven loopt. Ze noemen het een familiekwaal.

De angststoornis blijft voor beiden een herkenbaar thema. Roxeanne en André Hazes bespreken de ervaring in hun jeugd én nu als ouders.

Erfenis uit de familie Hazes

Roxeanne legt meteen uit: ‘Hypochondrie is wel iets dat bij ons in de familie zit. Het is erfelijk.’ Ze schetst hoe hun opa vaak vreesde dat hij op sterven lag en haar op haar zevende een medische encyclopedie gaf. Vanaf dat moment kende ze diagnoses uit het hoofd en zei ze bij een blik in opa’s ogen: ‘Dit kan geelzucht zijn.’

Zorg om elkaar en zelfbescherming

De focus van Roxeanne is verschoven: haar eigen klachten deren haar minder, de gezondheid van haar gezin en van André des te meer. André herkent de zorgen ook bij zichzelf, maar zegt er niets mee te doen. Wel overweegt hij, mocht er ooit iets ernstigs spelen, het nieuws eerst voor zich te houden: ‘Dan ga je zo anders je laatste tijd in.’

Lichaamssignalen en ouderschapsangst

André vertelt over een dry needling-behandeling voor zijn nek, waar een gevoelig punt hem niet losliet: ‘Ze deed die naald erin, zit te voelen, en ik voel haar de hele tijd op dat plekje met die vinger.’ Toen André vertelde dat die plek de oorzaak is van al zijn fysieke klachten, kreeg hij slechts ‘oh’ als antwoord. Thuis zocht hij verder en besprak het zelfs met ChatGPT, maar rust vond hij amper.

André Hazes over de dood van hemzelf én zijn zoontje

Over grenzen opzoeken zegt André niet bang te zijn geweest voor de dood tijdens drugsgebruik, al leefde hij wel expres over het randje. Nu stapt hij niet eens meer in een achtbaan. Intussen liggen beiden wakker om hun kinderen. André verwoordt het scherp: ‘Als hij bijvoorbeeld op de schommel gaat, breekt hij zijn nek, dat zie ik voor me.’ Een val van zijn zoon twee jaar geleden, waarbij het oor openscheurde, joeg hem destijds al een enorme schrik aan.

Foto: ANP