Glennis Grace emotioneel over zware periode: ‘Maanden de deur niet uit’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het programma ‘Het Waren 2 Fantastische Dagen’ zitten Glennis Grace, Bram Moszkowicz en Lale Gül twee dagen in één huis. Ze bespreken zware onderwerpen, waaronder Glennis haar verdriet.

Het gaat dan over 2022, wanneer Glennis imagoschade oploopt wegens betrokkenheid bij geweld in een supermarkt.

Ontwikkeling als gevolg

Glennis vertelt dat ze nu pas, op 46-jarige leeftijd, zich aan het ontwikkelen is op het gebied van ‘de belangrijke dingen in het leven’. Dit omdat ze al jong doorbrak en volwassen moest worden. Dat ze zich nu ontwikkelt, komt door de ellendige tijd die achter haar ligt: ‘Je moet heel erg naar jezelf gaan kijken. Wat heel confronterend is geweest, maar ook heel goed.’

Steun gemist

Als Bram aan haar vraagt of ze ook steun heeft gekregen in die periode, geeft Glennis aan dat haar familieleden haar steunden, maar vrienden die ze als familie zag niet. Hoe dat voelt? De advocaat die de situatie herkent, vult het voor haar in: ‘Een heel laag gevoel,’ maar draagt het stokje al snel weer over aan Glennis: ‘doe jij maar.’ Die is inmiddels volgeschoten: ‘Dat kan ik niet.’

Wat is er gebeurd?

Wanneer Lale een samenvatting vraagt van de situatie, vertelt Glennis dat haar zoon thuis kwam met een bloedend gezicht, na een ‘akkefietje bij een supermarkt’. Ze is daar voor hem opgekomen, zo zegt ze zelf. Er verder over uitweiden vindt ze moeilijk. Bram noemt het moederinstinct. Dat bevestigt de zangeres: ‘Het kan het mooiste bij je naar boven brengen, maar ook het heftigste.’

Geen slachtoffer

Glennis geeft aan dat ze er nooit eerder om heeft gehuild. Ze wilde niet weer horen dat ze een slachtofferrol speelde. Toch had het feit dat Glennis zoveel negatief op televisie kwam, veel impact. Ze werd heel ongelukkig. ‘Ik zou mezelf nooit iets aandoen,’ zegt de zangeres: ‘maar het ging niet goed op dat moment. Ik dacht echt: wie zit er nou nog op mij te wachten?” Maanden ging ze de deur niet uit en uitzicht op een positieve uitkomst had ze niet. Toen ze uiteindelijk toch buiten kwam, merkte ze dat het meeviel en mensen lief voor haar waren.

FOTO: ANP