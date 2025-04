Gieren met Freek Vonk: ‘Levensgevaarlijke confrontatie met dwergwolf’ is 1 april-grap

Tekst: Dunya Diercks

Freek Vonk beweerde dat hij een een “levensgevaarlijke” confrontatie met “Noorse dwergwolven” had, maar dat bleek een vervroegde 1 april-grap. Die ‘levensgevaarlijke Noorse dwergwolven’ waren gewoon allerschattigste poolvosjes, zegt hij in een video op Instagram.

“Aangevallen door Noorse dwergwolven!!! Dit was op het nippertje! Mijn hart bonkte echt in mijn keel! Ze staan overduidelijk in de jachtmodus, levensgevaarlijk!!!”, schreef hij op 30 maart opgewonden bij beelden van de moordmachines, die zijn richting op bewogen.

1 april, kikker in je bil

Maar in een nieuwe video is te zien dat hij aan het knuffelen is met die ‘levensgevaarlijke’ rakkers. “Noorse dwergwolven bestaan helemaal niet”, legt hij uit. “Deze wandelende pluizenbolletjes zijn poolvosjes en daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Alleen als je een knaagdiertje bent, want die vinden ze heerlijk. 1 april, kikker in je bil.”