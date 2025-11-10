Gerard Joling laat Gordon in de kou staan

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bij Vandaag Inside vertelde Gerard Joling eerder openhartig dat hij al jaren geen contact meer heeft met Gordon. Dat gesprek kreeg een vervolg in de ochtendshow van Gordon en Froukje de Both op Radio 10, waar het onderwerp maandagochtend opnieuw ter sprake kwam. Dit keer ging het niet om oude herinneringen, maar om een poging van Gordon om het contact te herstellen.

Gordon en Gerard Joling werkten in het verleden veel samen, maar hun wegen kruisten elkaar al lange tijd niet meer. Wat begon als een opmerking aan de talkshowtafel, groeide uit tot een opvallend radiomoment.

‘Het is heel gek dat ik hem nooit meer ergens tegen gekomen ben. Al vijf jaar niet meer gezien en niet gesproken,’ zei Gerard bij Vandaag Inside. Tijdens de uitzending werd ook gesproken over Gordonscarrière. Johan Derksen vond dat hij beter van radio en tv kon verdwijnen, maar Wilfred Genee was het daar niet mee eens. Gerard sloot zich bij hem aan: ‘Hij heeft wel talent, absoluut.’ Over hun samenwerking zei hij bovendien: ‘Ik moet je zeggen er is ook geen programma geweest in mijn carrière, waar ik zo achterlijk heb gelachen als met hem.’ Tegelijkertijd noemde dat de sfeer achter de schermen soms anders was: ‘Er zijn ook tijden buiten de camera om dan moet je ook met die mensen werken omdat je weer moet wachten als de camera’s worden ingeladen in de auto. Dan wordt het toch een beetje anders. Het is, laat ik het zo zeggen, toch altijd heel bijzonder om met die man te werken.’

Een uitgestoken hand

Naar aanleiding van de uitzending besloot Gordon contact te zoeken, omdat hij het compliment waardeerde. In zijn ochtendshow vertelde hij dat hij een bericht had gestuurd naar Gerard en diens manager met de vraag om samen weer eens een kop koffie te drinken. Die week op vrijdag had hij daar nog geen antwoord ontvangen.

Nog steeds geen reactie

Maandagochtend kwam de kwestie opnieuw aan bod in de ochtendshow: was er inmiddels reactie gekomen? Nee, nog altijd niet. Froukje reageerde verbaasd maar bleef optimistisch: ‘Het kan nog komen, je weet het niet, het was weekend.’ Volgens haar had Gerard het waarschijnlijk druk met optredens. Toen Gordon vertelde dat hij in het bericht had benadrukt dat het zonder camera’s kon, opperde Froukje een andere verklaring: ‘Het kan zijn dat hij denkt: ik wil me niet onder druk laten zetten. Ik voel dat er nu een reactie van mij verwacht wordt. Dat hij denkt: even rustig.’ Gordon grapte dat hij misschien geld moest bieden.

FOTO: ANP