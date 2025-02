Erica Meiland: ‘Uiteindelijk valt iedereen tegen’

Tekst: Sabine Krouwels

Dat de Franse huishoudster van de familie Meiland lelijke dingen over hen zei tegen Shownieuws lijkt Erica Meiland niet veel te verbazen. “Uiteindelijk valt iedereen tegen,” vertelt ze deze week in Weekend. “Wellicht is ze boos omdat we haar verzoek om meer geld afwezen.”

Nadège Coffinet, de Franse huishoudster van de Meilandjes, heeft zich in Shownieuws lelijk uitgelaten over de familie. Ze voelde zich door hen in de maling genomen toen ze, in haar woorden, tien minuutjes bij haar langskwamen voor de opnames van hun tv-programma en de productie haar, nadat ze daar zelf om moest vragen, honderd euro gaf als vergoeding. Erica Meiland beleefde dit heel anders. “Wij waren op dat moment in de buurt, dus we dachten, we gaan even gezellig bij haar langs. We hebben haar eerst gebeld of het oké was als we langs zouden komen en ze was heel enthousiast. We zijn vervolgens een half uurtje bij haar thuis geweest. Ze heeft het niet zo breed, dus de productie besloot haar na afloop geld te geven, als vergoeding voor de koffie en dergelijke. Wat is daar mis mee?”

Duizend euro

Dat Nadège zo over hen praat lijkt Erica niet heel veel te doen. “Ik denk dan: uiteindelijk valt iedereen tegen… Martien en ik hebben haar tijdens haar ziekteperiode duizend euro gegeven om haar een beetje te steunen. Een paar maanden later zei ze dat ze een nieuwe auto nodig had, of we meer geld wilden geven. Dat heb ik afgewezen. Wellicht is ze daarom boos, ik weet het niet.”

