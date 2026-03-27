Eén jaar zonder Loretta Schrijver: ‘Stuk minder gezellig zonder jou’

Tekst: Denise Delgado

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Loretta Schrijver overleed. De voormalig nieuwslezeres en presentatrice, die leed aan darmkanker, wordt nog altijd enorm gemist.

Op social media staan verschillende bekende Nederlanders stil bij haar eerste sterfdag. Onder anderen Quinty Trustfull deelt een liefdevol bericht voor haar goede vriendin. Bij een reeks foto’s schrijft ze dat het leven zonder Loretta ‘een stuk minder gezellig’ is geworden en dat ze haar nog elke dag mist. Ook op deze dag, waarop het verlies extra voelbaar is, houdt Quinty zich vast aan de mooie herinneringen die ze samen maakten.

Ook Gerard Joling blikt terug op zijn band met Loretta. In een interview met LINDA. vertelt hij dat ze elkaar tijdens hun jaren in de jury van The Masked Singer goed aanvoelden. Soms hoefden we elkaar alleen maar aan te kijken en dan wisten we al genoeg.” Juist dat soort momenten mist hij nu het meest. “De tijd vliegt. En als je de zestig bent gepasseerd, ga je toch nadenken: hoe lang hebben we nog?” Hoewel de inhoud van het programma hetzelfde is gebleven, voelt het voor Gerard zonder haar duidelijk anders. De sfeer aan tafel is veranderd en het gemis is nog altijd groot.

Vorig jaar, na het nieuws van haar overlijden, reageerden ook andere bekende Nederlanders zichtbaar aangeslagen. Onder anderen Jeroen Pauw, Quinty Trustfull, Jan de Hoop en Chantal Janzen deelden toen publiekelijk hun verdriet en herinneringen aan Loretta. Ook RTL-bazen Sven Sauvé en Peter van der Vorst lieten namens de zender weten verslagen te zijn door haar overlijden.

