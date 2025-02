Echtgenote niet blij met Wilfred Genee omdat hij ging werken tijdens brand in bijgebouw woning

Lili Genee, vrouw van Vandaag Inside’s Wilfred, was er niet blij mee dat hij gewoon naar zijn werk ging terwijl het bijgebouw van hun woning in de hens stond. Ze had hem toen liever thuis gehad, zegt ze tegen Shownieuws.

Want terwijl Wilfred in de televisiestudio was, moest zij alles managen. “En dan is het wel fijn als je man naast je staat. Achteraf hebben we daar ook wel een gesprek over gehad. Zo van: hoe zouden we dat de volgende keer doen? Want dit soort dingen moeten natuurlijk geen automatisme worden.”

Dyantha in de bres

Aan het begin van de bewuste uitzending miste Wilfred, dus nam presentatrice Dyantha Brooks de presentatie over. Al snel arriveerde Wilfred – aangeslagen – en nam hij de presentatie als vanouds voor zijn rekening.

