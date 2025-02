Dries Roelvink: ‘Bericht Sylvana Simons is stijlloos’

Tekst: Sabine Krouwels

Afgelopen week viel heel Nederland over Sylvana Simons die na het overlijden van Ron Brandsteder een nare steek onder water over hem plaatste op sociale media. Ook Dries Roelvink, die Ron goed kende, snapt niets van deze opmerking, bekent hij deze week in Weekend. “Zeg dan liever helemaal niets.”

Dries Roelvink schrok van het bericht dat Sylvana Simons na het overlijden van Ron Brandsteder op Bluesky plaatste. “Over de doden niets dan goeds, behalve als het zelfingenomen klootzakken zijn” stond er te lezen. “Ik dacht: jeetje, hoe haal je het in je hoofd? Hoe kun je nou meteen zo naar reageren?,” reageert Dries deze week in Weekend. “Houd dat voor jezelf, zeg dan liever helemaal niets. Dat had ze ook best kunnen doen. Ik vind het stijlloos.”

Lees ook: Dries Roelvink wil niet meer meedoen aan Eurovisie Songfestival

Onenigheid

Dries begrijpt niets van Sylvana’s bericht. “Kijk, het kan best zijn dat ze achter de schermen een keer onenigheid hebben gehad, maar ik had het gehouden bij: “Over de doden niets dan goeds”. Ik begrijp niet dat ze daar zo’n nare opmerking achteraan moet maken.”

Lees het hele interview met Dries Roelvink, waarin hij onder meer vertelt over zijn nieuwe album en de reden onthult waarom zijn toekomst bij Holland Zingt Hazes in het water is gevallen, in Weekend nummer 8. Deze editie, waarin ook interviews staan met onder andere Willeke Alberti, Jody Bernal, Peter Lusse en WIDM-deelneemster Nora Akachar, ligt vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.