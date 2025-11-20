Douwe Bob deelt foto van Miljuschka: ‘Je ziet dat het leven weegt’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op Instagram heeft Douwe Bob een bijzondere foto gedeeld die hij maakte van Miljuschka Witzenhausen. De opname, spontaan vastgelegd te midden van een drukke dag, raakte zowel volgers als de zanger zelf.

In de korte toelichting beschreef Douwe Bob hoe de sfeer licht en vrolijk was geweest, maar dat juist één onverwacht stil moment bleef hangen. Pas later, terug thuis, kwam het besef hoe veelzeggend de blik van Miljuschka op de foto was.

Een moment dat blijft hangen

Douwe schreef: ‘Ik mocht vandaag koken met deze queen. En een queen is ’t. Ze draagt haar verantwoordelijkheid, pijn en struggles met veel kracht. Er werd veel gelachen en gegrapt. In alle chaos vroeg ik of ik snel een foto mocht schieten. Het werd ook echt maar één foto. Eén moment. Toen ik thuis kwam en keek raakte deze foto mij. Het was een ogenblik waarin je toch even ziet dat het leven weegt. Dat tussen het gelach door er altijd een zwaarte gaat. Na dit ogenblik lichtten haar ogen weer op en vroeg ze me of ik een Zeeuwse bolus wilde.’

Reacties vol warmte

Miljuschka reageerde vrijwel direct op het bericht met: ‘Super lief! Dank je wel’. Volgers haakten daarop in met steunende woorden voor haar. Een van hen schreef: ‘Soms moet je sterk zijn terwijl de tranen door je lichaam stromen…’, terwijl een ander eindigde met: ‘Je krijgt wat je geeft , en je geeft wat je krijgt. Beide mooie mensen.’

