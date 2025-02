Don Diablo: ‘Dacht dat ik als tiener zou overlijden’

Tekst: Sabine Krouwels

Doordat hij op jonge leeftijd last kreeg van zijn gezondheid en mensen om hem heen te jong heeft zien overlijden, leeft Don Diablo altijd op vol vermogen. Alles moet snel en hij slaapt weinig, om maar zoveel mogelijk uit het leven te kunnen halen, vertelt hij deze week in Weekend. “Omdat ik het idee heb dat ik er morgen misschien niet meer ben.”

Don Diablo is veel bezig met buitenaards leven. Sinds het overlijden van zijn vader heeft hij een grote interesse van wat er nog meer is buiten onze planeet. “Ongeveer twaalf jaar geleden ben ik gaan kijken naar de toekomst. Ik heb zelf ook altijd veel last gehad van mijn hart en mijn longen. Toen ik een jaar of elf, twaalf was, dachten mijn ouders en ik dat ik heel jong, eigenlijk als tiener misschien al, zou overlijden. Sinds die tijd ben ik al erg bezig met de toekomst.”

Tijd

De deejay leeft sindsdien op vol vermogen en doet alles in zijn leven snel en slaapt weinig. “Iedereen vraagt altijd waarom. Nou, omdat ik het idee heb dat ik er morgen misschien niet meer ben. Daar komt dat een beetje vandaan. En omdat ik ook echt de waarde van tijd ben gaan waarderen. Veel mensen om me heen zijn vroeg overleden en ik probeer te kijken wat er nog meer is.”

