Deze BN’er gaat met Maestro’s gouden baton naar huis

Chris Zegers is de winnaar geworden van het zevende seizoen van het AVROTROS-programma Maestro op NPO 1. De presentator versloeg zondag in de finale muzikant Frédérique Spigt. Beiden moesten in de eindstrijd twee muziekstukken dirigeren.

Zegers kreeg tijdens de show de meeste punten van de jury, waarvan driemaal een tien voor zijn eerste stuk. Ook bij de kijker bleek hij veruit favoriet. De presentator kreeg liefst 72 procent van de stemmen. Daarmee stelde Zegers de winst van de zogeheten ‘gouden baton’ veilig.

In Maestro, gepresenteerd door Frits Sissing, leren BN’ers een orkest te dirigeren. Naast Zegers en Spigt deden dit jaar ook Pepijn Lanen, Tjitske Reidinga, Ammar, Glodi Lugungu en Roos Moggré mee. Eerdere seizoenen werden gewonnen door Lenette van Dongen, Spike, Leona Philippo, Maartje van de Wetering, Lucas Hamming en sor.