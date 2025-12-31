De Bauers kijken terug op ‘fantastisch’ jaar

Tekst: Dunya Diercks

Voor Frans en Mariska Bauer was 2025 een topjaar, zeggen ze tegen het ANP. Zowel privé als carrièretechnisch ging het ze voor de wind.

Zo liep Mariska’s kookvlog als een trein. ‘Mariska heeft enorm veel mensen bereikt met haar kookvlogs’, zegt Frans trots. ‘En ik heb zelf een gouden plaat ontvangen. Tuurlijk zijn dat hoogtepunten, maar de kersen op de taart, dat is toch echt het privégebeuren.’ Zoals de geboorte van ‘kleine Mariska’, de dochter van hun peetdochter.

En het stel heeft genoeg om naar uit te kijken volgend jaar: zoon Jan (23) en zijn vriendin Danique verwachten hun eerste kind in 2026. Pa en ma Bauer kunnen alvast niet wachten. ‘Dat we opa en oma worden, is het allermooiste. Dan valt alles verder eigenlijk in het niet.’

Van hun omgeving horen ze hoe geweldig het grootouderschap is. ‘Ze zeggen dat opa’s en oma’s nog meer van de kleinkinderen houden dan van de eigen kinderen, maar dat kan ik me eigenlijk nog niet voorstellen’, zegt Frans. Een ding is een feit: ‘We gaan hem in ieder geval verwennen, dat wel!’, vertelt Mariska. ‘Je hebt dadelijk alleen de lusten, niet de lasten.’