Caren van Maywood sluit zich aan bij Patty Brard’s Mega Meiden Groep

Eerder vertelde Patty Brard aan het ANP dat ze het jammer vindt dat haar oud-collega’s Marga Scheide en José Hoebee van Luv’ niet deelnemen. “Dit is natuurlijk mijn feestje, het is niet het Luv’-feestje. Ik snap het, maar ik vind het wel jammer,” aldus Patty.

Caren, die in de jaren tachtig samen met haar blonde zus Alice May deel uitmaakte van Maywood, voegt zich bij negen andere zangeressen die ooit in een bekende meidengroep zaten. De Mega Meiden Groep bestaat naast Caren en Patty (voormalig Luv’) uit Jetty en Caroline (Mai Tai), Marga Bult (Babe), Esther en Anita ( Dolly Dots ), Laura en Mandy (Frizzle Sizzle) en Rowan (Centerfold).

Zangeres Caren Wood (71), bekend van de muziekgroep Maywood, is de laatste artiest die zich aansluit bij de Mega Meiden Groep. Deze speciale gelegenheidsformatie treedt op 14 maart op tijdens Patty’s Panter Party in de Ziggo Dome, ter ere van Patty Brard’s 70e verjaardag.

