Bekend Nederland dompelt zich onder in kerstsfeer

Tekst: Dunya Diercks

Ook bekend Nederland maakt zich op voor de feestdagen. Sommigen delen op social media hun schitterende kerstbomen plus cadeautjes onder de boom, terwijl anderen de boom laten voor wat het is en hun kerst vieren in het buitenland. Zo kiest musicalster Tony Neef voor een warme kerst in Gran Canaria en ook Gordon gaat een warme kerst tegemoet, maar dan in Zuid-Afrika. Katja Schuurman doet dit jaar niet aan overdreven veel cadeautjes onder de boom, maar hoopt wel op een overdreven overvloed aan knuffelen, spelletjes én karaoke.

Beeld: katjaschuurman@instagram.com