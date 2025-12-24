Beeld: katjaschuurman@instagram.com Schermafbeelding 2025 12 24 122700

Bekend Nederland dompelt zich onder in kerstsfeer

Tekst: Dunya Diercks

24/12/2025

Ook bekend Nederland maakt zich op voor de feestdagen. Sommigen delen op social media hun schitterende kerstbomen plus cadeautjes onder de boom, terwijl anderen de boom laten voor wat het is en hun kerst vieren in het buitenland. Zo kiest musicalster Tony Neef voor een warme kerst in Gran Canaria en ook Gordon gaat een warme kerst tegemoet, maar dan in Zuid-Afrika. Katja Schuurman doet dit jaar niet aan overdreven veel cadeautjes onder de boom, maar hoopt wel op een overdreven overvloed aan knuffelen, spelletjes én karaoke.

Beeld: katjaschuurman@instagram.com

LEES OOK

Jeroen Spitzenberger trouwt zijn Charlotte
Dyantha Brooks: ‘Patty Brard is mijn mentor’
Martijn Krabbé is ‘doodsbang’ maar vooral om vrouw en kinderen
Patty Brard emotioneel over overleden moeder in Open Casa

Uit andere media

Party Henny Huisman 17082022 Ajdj (42)

Hommeles bij de Huismans: kleindochter Emma boos op opa Henny

Deze week liet Henny Huisman weten dat er een streep is gezet door zijn geplande realityserie, naar eigen zeggen uit voorzorg voor zijn kleindochter Emma en haar mentale problemen. Volgens Emma klopt daar echter niets van. Zij stelt dat haar opa haar persoonlijke situatie gebruikt als excuus voor het stopzetten van de soap. “Helaas is…
Weekend Patty Brard

Patty Brard emotioneel over overleden moeder in Open Casa

In Open Casa deelt Patty Brard een openhartig moment over haar overleden moeder. Ze vertelt dat de as van haar moeder nog altijd in haar slaapkamer staat en waarom ze daar troost in vindt.
Vriendin Geboortesteen Armband

Test de geboortesteen-armband van Jewels with Flair: je dierbaren dichtbij!

Dol op sieraden met betekenis? Dit is je kans. Test nu gratis een handgemaakte geboortesteen armband in sterling zilver.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Dunya