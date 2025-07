B&B Vol Liefde’s Els heeft geen contact meer met Robert Jan

Tekst: Dunya Diercks

B&B Vol Liefde-smaakmakers Robert Jan en Els hebben geen contact meer. Dat vindt Els heel jammer, want ook al bleken ze niet elkaars grote liefde, ze had wel gehoopt in ieder geval een vriendschap aan het hele avontuur over te houden.

Maar helaas: “Er is tussen ons niets meer”, zegt Els tegen tijdschrift Beau Monde. “De laatste keer dat ik hem zag, was bij het Gouden Televizier-Ring Gala, toen hebben we even gezellig gekletst, maar dat was dat. Hij heeft een relatie met Suzanne overgehouden aan het programma en daar ben ik oprecht blij om.”

Ze had het leuk gevonden als ze vrienden hadden kunnen blijven, “maar dat is niet zo gelopen”, aldus Els. De ex-stewardess heeft er vrede mee. “Ik heb daar nu ook geen behoefte meer aan. Mijn leven is op dit moment al vol genoeg en ik kijk liever vooruit dan terug.”

Geen kleine man

Maar stilzitten op liefdesgebied, dat doet Els niet. Ze trekt volle zalen op social media en krijgt regelmatig berichten van geïnteresseerde mannen. “Soms serieus materiaal, vaak is het – om het maar even aardig te zeggen – niet mijn type.” Ze is naar eigen zeggen niet snel onder de indruk van mannen. “Zeker niet omdat ik 1,83 ben en ik val niet snel voor iemand die kleiner is, dus ik heb ze niet voor het uitkiezen.”