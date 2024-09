Els uit B&B Vol Liefde ondergaat make-over

Nadat Els de liefde in Schotland niet gevonden heeft bij Robert Jan, is ze binnen no time razend populair geworden. Nu is de publiekslieveling bij visagist Leco van Zadelhoff geweest en is ze een metamorfose ondergaan.

Leco deelt op Instagram dat Els “vanaf dag één” in zijn hart zit. Ook laat hij zien hoe hij de publieksfavoriet heeft omgetoverd. “Glam blond met lecolook make-up,” schrijft hij erbij.

Op de foto’s is te zien dat de twee flinke lol hebben gehad. “Lekker loopje voor de donderdag middag. En heel veel lachen… en dat maakt nog knapper!”