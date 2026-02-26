André Hazes blikt terug op tv-debuut: ‘Plaste in die jurk van angst’

André Hazes (32) haalt in de podcast ‘ADHAZES’ een pijnlijke herinnering op aan zijn allereerste televisieoptreden. Hij was toen 13 en trad op in een programma van Paul de Leeuw (63), maar vlak voor hij moest beginnen sloegen de zenuwen toe.

Jurk van Evita

André speelde Evita Perón en zong Don’t Cry for Me Argentina in duet met zijn overleden vader, André Hazes, die via een hologram in beeld verscheen. In de podcast vertelt hij aan zijn zus Roxeanne dat hij het optreden moest doen in Evita’s jurk, en dat hij totaal overrompeld werd door spanning.

Zo nerveus

Tien minuten voor het optreden ging het mis: André zegt dat hij van de angst in zijn broek, of beter gezegd: in de jurk, plaste. “Het was mijn eerste keer zingen op televisie. Ik was zo nerveus. Het was tien minuten voor het optreden en ik plas in die jurk van de angst. Ik was zo bang.”

Daarna volgde een improvisatieactie die hij nooit meer vergat. “Ik dacht: hoe ga ik mij hieruit lullen?” Hij vroeg om een beetje water, gooide het expres over zichzelf heen en deed alsof het daarmee te maken had. Vervolgens stonden er föhns klaar om hem droog te krijgen, terwijl hij zelf wist dat het natuurlijk niet alleen water was.

De ervaring maakte zoveel indruk dat hij toen even dacht: als dit is hoe zenuwen voelen, wil ik dit misschien helemaal niet. Inmiddels staat André al jaren op het podium met veel meer zelfvertrouwen, maar dat eerste tv-moment blijft hem bij.

