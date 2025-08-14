André Hazes beter voorbeeld voor zoon dan zijn vader was

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op Instagram plaatste André Hazes een foto van zichzelf met zijn zoontje in de sportschool. In een daaropvolgende video sprak hij openhartig over wat dit moment voor hem betekent.

Volgens André is het bijzonder dat zijn zoon van acht jaar meegaat naar de gym en zo een gezond voorbeeld krijgt. Hij vertelt: ‘Weet je wat echt mooi is? Mijn zoontje is acht en gaat dan met mij mee naar de gym en dat dat het voorbeeld is.’

Gezond leven in plaats van drank

De zoon van André Hazes Sr. benadrukt dat hij trots is dat hij, mede voor zijn zoon, is afgekickt: ‘Hij heeft geen flauw idee dat ik ooit heb gedronken. Hij weet wel de verhalen en ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik naar de dokter ben geweest daarvoor, maar hij weet dat niet meer.’ Elke dag naar de sportschool gaan en gezond leven is nu het voorbeeld dat hij geeft. Toen hij zelf acht was, stond hij, naar eigen zeggen wat overdreven, bijna op het punt om zijn eerste biertje te drinken: ‘Een groter contrast is er niet. Ik heb het daar vaak met mijn zus over, dat wij dat patroon hebben doorbroken is echt wauw.’

Uitleg voor de duidelijkheid

Later nuanceert André zijn eerdere woorden. ‘Er zijn mensen die letten heel goed op wat ik zeg. Ik zeg natuurlijk: ‘Mijn zoontje is acht en ik neem hem mee naar de gym’, hij is even mee geweest. Het is niet zo dat hij een pre-workout heeft genomen en zijn eerste kuur heeft afgerond.’ Hij legt uit: ‘Papa was met vrienden trainen, hij was erbij. Hij heeft een twee kilootje vastgehouden en dat is het gekste wat hij heeft gedaan.’

FOTO: ANP