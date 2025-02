André Dongelmans maakt carrièreswitch

Tekst: Sabine Krouwels

Een carrièreswitch die niemand had zien aankomen: acteur André Dongelmans rijdt sinds kort op de lijnbus in de omgeving Zaandam. Naast acteren was buschauffeur worden als kind al zijn droom. Al zorgt zijn aanwezigheid achter het stuur soms wel voor grappige momenten, vertelt hij deze week in Weekend. “Mensen denken dat het klaar is met acteren voor mij.”

Als kleine jongen had André Dongelmans twee dromen: acteur worden én buschauffeur. Die eerste droom is jaren geleden al in vervulling gegaan, maar sinds kort is ook die tweede werkelijkheid geworden. “Ik had een half jaar geen werk en dacht: ik moet misschien iets anders gaan doen en kijken wat er dan allemaal is. En toen kwam ik een uitzendbureau tegen voor buschauffeurs en heb ik me aangemeld. Nu ben ik lijnbuschauffeur in de omgeving Zaandam.”

Shit happens

Een acteur achter het stuur van een bus zorgt geregeld voor grappige situaties. “Sommige mensen zie je denken: is er ergens een camera? Zit ik in een aflevering van Candid Camera of Bananasplit of zo? Wat is er aan de hand? Er was een gast die iets tegen me zei van: “Shit happens. Jammer, man.” Die dacht dus echt dat het gewoon klaar was met m’n carrière en dat ik daarom daar zat. Het is wel grappig als mensen denken dat het klaar is met acteren voor mij.”

