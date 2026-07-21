Presentatrice Amber Kortzorg in verwachting van eerste kind

Tekst: Lisa Manche

Amber Kortzorg en haar partner Sven hebben aangekondigd in verwachting te zijn van hun eerste kind. De BNNVARA-presentatrice deelt op Instagram dat het stel in november een zoon krijgt.

Rollercoaster

Amber noemt het nieuws ‘een rollercoaster waar ik ontzettend veel zin in heb’. Maandag tekende het stel bij de gemeente Amsterdam voor het ouderlijk gezag. Bij het Instagram bericht deelt Amber een foto van het moment, met daarbij een aantal echofoto’s.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Negen jaar samen

Het stel kent elkaar inmiddels negen jaar. De twee ontmoetten elkaar tijdens een reis door Japan. Sven, die uit Zwitserland komt, leerde Nederlands en verhuisde naar Amsterdam. Afgelopen januari vroeg hij Amber ten huwelijk in Namibië.

Grootste avontuur ooit

‘Svennie, je bent mijn beste vriend, raadgever, favoriete sportmaat, klusjesman en avonturier. En in november beginnen we aan ons grootste avontuur ooit’, schrijft Amber.