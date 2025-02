Actrice Esmée van Kempen deelt bijzondere bevallingsfoto’s

De beelden tonen Esmée die net na de bevalling haar dochter in haar armen houdt, evenals haar partner Rico die zijn kleine meid liefdevol vasthoudt. ‘Ik deel mijn hele bevallingsverhaal & het moederschap in één van mijn boeken die ik momenteel aan het schrijven ben, tot die tijd zeggen deze magische beelden méér dan duizend woorden ooit kunnen,’ aldus de actrice.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

