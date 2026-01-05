Winnen: Tencel pyjama van Coco & Cici t.w.v. €169,95!

Winnen: Tencel pyjama van Coco & Cici t.w.v. €169,95!

Tekst: Redactie Weekend

05/01/2026

Weekend geeft een Tencel-pyjama van Coco & Cici t.w.v. €169,95 weg. Wil jij kans maken op zo’n heerlijk zachte, ademende pyjama die nergens knelt of schuurt en die er ook nog eens prachtig uitziet? Lees snel verder.

De nieuwe pyjama van Coco & Cici draag je het liefst altijd. Die is slagroomzacht, licht en ademend, zodat ook je huid kan ontspannen. Heerlijk in bed, maar ook op de bank met een goed boek. Want hij ziet er ook nog eens heel mooi uit. Het overhemd valt lekker los om je vrij te laten bewegen, terwijl de broek meebeweegt met iedere stap. Niets knelt of schuurt. Te koop in drie kleuren en gemaakt van hoogwaardige plantaardige tencel modal, een vezel die ademt en de temperatuur reguleert. Hypoallergeen, antibacterieel en volledig plantaardig. Een set kost €169,95, een los onderdeel €89,95. Kans maken? Vul dan snel onderstaand formulier in.

