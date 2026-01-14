Fashion Changerobe5 Regatta Winnen

Winnen: Regatta Changing Robe t.w.v. €111,95

Tekst: Denise Delgado

14/01/2026

Het beste van twee werelden: de bescherming van een regenjas en het comfort van een badjas! Met de Changing Robe van Regatta ben je klaar voor elk seizoen.

Trendy oversized, dus lekker veel bewegingsvrijheid. De buitenlaag is gemaakt van Hydrafort 5000-stof: volledig water- en winddicht, met getapete naden die geen druppel doorlaten. De zachte voering van fleece voelt behaaglijk aan en houdt je lekker warm. Verdere details: vaste capuchon, verstelbare manchetten, twee ruime ritszakken én een intern vakje met rits voor sleutels of telefoon. De rode voering zorgt voor een frisse, vrolijke uitstraling. Meer info op regatta.com/row.

Wil je kans maken om te winnen? Vul dan snel onderstaand formulier in!

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise