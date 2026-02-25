Winnen: nieuwste thriller van Linda Jansma!

Tekst: Redactie Weekend

Om het jubileum van Linda Jansma te vieren geeft Weekend haar nieuwste thriller weg, de 18e alweer. Wil jij kans maken op Vertel Het Niemand, waarin een moeder met gevaar voor haar eigen leven en dat van anderen op zoek gaat naar haar verdwenen kind? Lees snel verder.

Linda Jansma viert dit jaar haar 15-jarig jubileum als succesvol auteur met haar 18e thriller: Vertel Het Niemand. Daarin verdwijnen zeven dove kinderen met hun begeleiders na een uitstapje. Moeder Maura gaat zelf op zoek naar haar zoon en ontdekt dat het gevaar in hun eigen kring schuilt. Maar één fout is genoeg om alle levens op het spel te zetten…