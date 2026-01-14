Winnen: Giftbox Mix & Match van Wasgeluk t.w.v. €33,50

Tekst: Redactie Weekend

Een vleugje geluk in geur, dat is de nieuwe Giftbox Mix & Match van Wasgeluk. De set bestaat uit twee flacons wasparfum van 250 ml. In de webshop stel je eenvoudig je favoriete geuren samen uit de geliefde Classic-lijn en de verfijnde Intens-lijn.

De parfums worden geleverd in een elegante, herbruikbare giftbox met magneetsluiting. Deze wasparfums worden in Italië geproduceerd op basis van natuurlijke ingrediënten en essentiële oliën. Ze zijn vegan, vrij van microplastics en niet getest op dieren. Kans maken om te winnen? Vul dan snel onderstaand formulier in.