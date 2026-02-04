Winnen: Gift Set Bestsellers Originals van Wasgeluk t.w.v. € 21,95!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft een Gift Set Bestsellers Originals van Wasgeluk t.w.v. € 21,95 weg. Wil jij kans maken op een mooi fluwelen etui met daarin vier populaire geuren die je was onweerstaanbaar lekker doen ruiken? Vul het formulier in onderaan deze pagina!

Jezelf of iemand anders verwennen is makkelijk met de luxe giftset van Wasgeluk. Die kun je winnen! In een zacht fluwelen etui vind je vier wasparfums uit de Intenslijn: Bamboo, Diamant, Mimosa en Ylang Ylang. Daarnaast is er Gift Set Bestsellers Originals met de geuren Argan, Katoenbloem, Lotusbloem en Witte Musk. Een dopje bij de wasbeurt en de hele was ruikt fris en heerlijk! Zijn de flesjes leeg, dan kunt u het tasje bijvoorbeeld gebruiken als reisetui. De wasparfums zijn gemaakt op basis van essentiële oliën en natuurlijke ingrediënten, dermatologisch getest, vegan, dierproefvrij en vrij van microplastics. Kijk op wasgeluk.nl voor alle geurcadeaus en vul het formulier hieronder in om kans te maken!

