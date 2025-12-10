Winnen: Een paar sneeuwwitte sloflaarsjes van Glerups t.w.v. €85,-!

Tekst: Redactie Weekend

10/12/2025

Weekend geeft een paar sneeuwwitte sloflaarsjes van Glerups t.w.v. €85,- weg. Wil jij kans maken op deze heerlijk warme witte sloffen, die gemaakt zijn van pure, duurzame Nieuw-Zeelandse wol en een kalfsleren zool hebben? Vul dan het formulier op deze pagina in.

Dat wil je graag vinden onder de kerstboom: de sneeuwwitte sloffen van Glerups. Ze zijn gemaakt van een unieke mix van hoogwaardige wol uit Nieuw-Zeeland, zorgvuldig geselecteerd op zachtheid, duurzaamheid en dieren-welzijn. De wol vormt zich naar je voeten en dankzij de dubbele laag vilt in het voetbed voelt elke stap zacht en ondersteunend. De sloffen kriebelen niet, ademen en blijven jarenlang mooi. Kans maken? Vul dan het onderstaande formulier in.

