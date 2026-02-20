Digital Tfl Ey8328e0 Easy Fry Infrared 7l B9

Winnen: Easy Fry Infrared Airfryer van Tefal t.w.v. €169,99!

Tekst: Redactie Weekend

20/02/2026

Weekend geeft een Easy Fry Infrared Airfryer van Tefal t.w.v. €169,99 weg. Wil jij kans maken op deze airfryer met 7 liter inhoud, die dankzij de nieuwe infraroodtechnologie veel sneller is waardoor ingrediënten niet uitdrogen en baksels sappig en krokant worden? Vul het formulier in onderaan deze pagina!

Lekker makkelijk, een airfryer, maar het kán sneller! Tefal lanceert de Easy Fry Infrared, de eerste airfryer van Tefal met infraroodtechnologie. Dit zorgt ervoor dat gerechten aan de buitenkant onweerstaanbaar krokant zijn, terwijl de binnenkant sappig en mals blijft. Bovendien is de Easy Fry Infrared, met een inhoud van 7 liter, tot vier keer sneller op temperatuur dan een traditionele airfryer. Dan drogen ingrediënten niet uit, waardoor smaken beter behouden blijven.

Het geheim is de combinatie van twee warmtebronnen. Infraroodwarmte van boven zorgt voor directe, intense hitte, terwijl een klassiek verwarmingselement aan de onderkant garant staat voor een gelijkmatige garing. Consumentenadviesprijs €169,99, info op tefal.nl en vul het formulier hieronder in om kans te maken!

