Winnen: Dare 2b Glacier Ski-jack t.w.v. €193,-

Tekst: Redactie Weekend

14/01/2026

Zo wil je wel op de piste gezien worden, in dit Dare 2b Glacier Ski-jack. Stijlvol, duurzaam en klaar voor elke afdaling.

Met zijn waterdichte ARED 15/15-membraan biedt het Dare 2b Glacier Ski-jack maximale bescherming tegen sneeuw en vocht, terwijl het ademende materiaal ervoor zorgt dat uw lichaam comfortabel blijft, zelfs bij intensieve afdalingen. De jas is gevuld met gerecycled isolatiemateriaal: licht van gewicht, maar uitzonderlijk warm. Leuke details zijn de afneembare capuchon en de ritstrekkers bezet met Swarovski-kristallen. Wil je kans maken om te winnen? Vul dan snel onderstaand formulier in!

