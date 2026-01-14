Winnen: Bioscoopkaartjes, tickets IJsbeelden Festival én Miss Moxy-pakket t.w.v. €320,-!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft twee pakketten van Miss Moxy weg t.w.v. €320,-. Wil jij kans maken op 4 vrijkaarten voor de film én 4 vrijkaarten voor het IJsbeelden Festival (waar een levensgroot Miss Moxy-ijsbeeld is gemaakt) plus een Miss Moxy-lunchtrommeltje, -muts en -waterfles? Vul het formulier hieronder in!

Miss Moxy is een hart-verwarmende familiefilm over stadskat Moxy, die wordt gekidnapt in Zuid-Frankrijk en daarna de weg terug naar Zwolle moet zien te vinden, waar haar baasje en kattenvriendinnen in rep en roer zijn. En dit is nog waargebeurd ook! Moxy krijgt hulp uit onverwachte hoek: een hond en een bejaarde zwaluw. Vanaf 28 januari in de bioscoop. Tip: onlangs kreeg de schattige Miss Moxy zelfs een eigen beeld op het Nederlands IJsbeelden Festival in Biddinghuizen. Kans maken om te winnen? Vul dan snel onderstaand formulier in.