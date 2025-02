Zoontje Mick Jagger naar ziekenhuis gebracht

Muziek

Guus Meeuwis gaat opnieuw de grens over

Goed nieuws voor Guus Meeuwis. Na eerdere optredens in Londen (2015), Parijs (2016) en New York (2022) gaat de zanger opnieuw de grens over. Op 13 december treedt Guus op in het Sportpaleis in Antwerpen. Donderdag maakt Meeuwis dit nieuws bekend. “Toen ik onlangs voor de tigste keer vaststond op de Ring Antwerpen en zoals...