Zo leerde 2-jarige dochter Ashley Tisdale schelden: ‘Wat krijgen we nou?’

De 2-jarige dochter van Ashley Tisdale heeft van haar oppas een scheldwoord geleerd dat ze eigenlijk niet mocht gebruiken. Dat vertelt de actrice aan het tijdschrift People.

Tisdale, bekend van de High School Musical-films, had van iemand het satirische voorleesboek Go the Fuck to Sleep gekregen. Op de een of andere manier heeft dat zijn weg gevonden naar de stapel voorleesboekjes van de kleine Jupiter Iris. “De oppas heeft het blijkbaar aan haar voorgelezen. Op een avond pakte ik het op, voordat ik realiseerde wat er stond. Ik bleef toen maar gewoon ‘Go to sleep’ lezen, maar dat klopte volgens mijn dochter niet. ‘Nee mama, het is ‘Go the Fuck to Sleep’, zei ze toen. Ik dacht: wat krijgen we nou?”

De oppas van de actrice dacht dat het oké was, omdat de dochter van Tisdale had gezegd dat haar vader het boek al eerder had voorgelezen. Inmiddels zijn de gemoederen in huize Tisdale weer wat bedaard. “Sindsdien heeft ze het niet meer gezegd, maar we moesten wel lachen.”