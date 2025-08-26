Zo gaat het nu met Bruce Willis: ‘Hij wordt in de steek gelaten door zijn brein’

Tekst: Dunya Diercks

Emma Willis vertelt in een openhartig gesprek met journalist Diane Sawyer hoe het nu gaat met haar man Bruce, die lijdt aan frontotemporale dementie en afasie. Soms vangt ze nog een glimp op van wie haar 70-jarige echtgenoot vroeger was, voordat hij werd getroffen door de slopende ziekte.

“Hij is nog heel mobiel, Bruce is heel gezond, maar hij wordt in de steek gelaten door zijn hersenen”, vertelt zijn 49-jarige echtgenote aangeslagen in een fragment dat is uitgezonden in de ochtendshow Good Morning America. “Maar zijn spraak valt weg. We hebben ons aangepast, we communiceren met hem op een andere manier.”

Soms zien ze nog de man die hij vroeger was, vervolgt Emma aangeslagen. “Wij krijgen geen dagen zoals vroeger, maar slechts momentopnames. Het is zijn lach, zo’n hartelijke lach. Soms zie je ineens die glimmende ogen, die glimlach, dan word ik getransporteerd.” Maar lang mag het nooit duren. “Het is heel moeilijk, want zo snel als dat soort momenten ineens gebeuren, zo snel is het weer weg. Maar ik ben dankbaar dat mijn man er nog is.”

Koud

Emma was één van de eersten die zag dat er iets vreemds aan de hand was met Bruce. “Voor iemand die heel welbespraakt en betrokken was, werd hij ineens steeds stiller. Als de familie samenkwam verdween hij een beetje. Het voelde alsof hij zich terugtrok, hij leek koud, niet zoals Bruce is. Hij was altijd heel warm en aanhalig. Om ineens het tegenovergestelde te zien, was heel alarmerend en beangstigend.”

Geen hoop

Lange tijd was het onduidelijk wat er aan de hand was met de acteur, tot een hersenscan uitwees dat het goed mis was in zijn brein. Er werd frontotemporale dementie en afasie vastgesteld en met een foldertje in de hand stond het stel weer buiten. “Er was niks aan te doen, er was geen hoop. Om daar weg te gaan met niets, met een diagnose die ik niet eens kon uitspreken, waarvan ik niet eens wist wat het was… Ik denk dat Bruce de ernst van zijn diagnose niet eens door had”, vertelt Emma.

De tv-special Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, is dinsdagavond op de Amerikaanse zender ABC te zien.