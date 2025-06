Zangeres Joss Stone bevallen van vierde kind

Tekst: Dunya Diercks

Joss Stone (38) is bevallen van een meisje, schrijft ze trots op Instagram bij een foto van haar kersverse dochter. Het meisje kreeg de naam Nalima Rose. “We zijn zo verliefd”, schrijft de zangeres.

Joss en haar partner Cody DaLuz hebben samen vier kinderen. De eerste twee, zoon Shackleton en dochter Violet Melissa, zijn hun biologische kinderen, maar tijdens de geboorte van Shackleton raakte Joss’ baarmoeder beschadigd, waardoor ze niet meer op natuurlijke wijze kon bevallen. Daarom kozen ze er vorig jaar voor om een jongetje te adopteren. Tot grote verbazing van het stel raakte Joss vlak na de adoptie toch nog zwanger.

Fell in love with a Boy

Joss brak begin deze eeuw door en scoorde meerdere megahits, waaronder de The White Stripes-cover Fell in love with a Boy (de originele titel van de White Stripes-hit was Fell in love with a Girl) en Tell Me ‘bout It. Haar laatste album Merry Christmas, dus een kerstalbum, kwam in 2022 uit.