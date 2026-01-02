Will Smith

Will Smith door violist aangeklaagd wegens seksuele intimidatie

Tekst: Dunya Diercks

02/01/2026

Acteur en rapper Will Smith is door violist Brian King Joseph aangeklaagd wegens seksuele intimidatie en onterecht ontslag, meldt tijdschrift People. Will’s advocaat noemt de beschuldigingen ‘vals, ongegrond en roekeloos’.

De 31-jarige violist, die het in 2018 tot de finale van America’s Got Talent schopte, werd in 2024 door Will ingehuurd voor zijn Based on a True Story: 2025 Tour. Volgens Brian was die ervaring traumatisch en probeerde Will hem te groomen. Hij zou tegen Brian onder meer hebben gezegd: ‘Jij en ik hebben zo’n speciale band, die ik met niemand anders heb’.

Hiv-medicatie

De violist noemt in zijn aanklacht een aantal gebeurtenissen. Zo zou er zijn ingebroken in zijn hotelkamer in Las Vegas, waarna hij een flesje hiv-medicatie, een rode rugzak en een bierfles aantrof. Ook zou hij een handgeschreven brief hebben gevonden met de tekst: ‘Brian, ik kom terug… alleen wij tweeën’, ondertekend door ‘Stone F’ met een hartje. Volgens Brian is die Stone F. Will. Hij was bang ‘dat een onbekende naar zijn kamer zou komen om seksuele handelingen met hem te verrichten’.

Lees ook: Will Smith heeft ‘ontzettend veel fouten’ gemaakt

Schadevergoeding

De violist maakte melding bij het tourmanagement en de politie, maar dat mocht niet baten. Kort daarna werd hij ontslagen. Hij eist een schadevergoeding voor emotionele en financiële schade.

Meer van Dunya