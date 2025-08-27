Will Smith

Will Smith beschuldigd van gebruiken AI voor ‘gênante video’

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/08/2025

De Amerikaanse acteur en rapper Will Smith is beschuldigd van het gebruik van kunstmatige intelligentie in een promotievideo voor zijn huidige zomertournee. De beelden zouden zogenaamd menigten tonen, maar zijn volgens reacties slecht met AI tot stand gekomen.

De video verscheen op Will Smith zijn officiële YouTube kanaal met de titel: ‘Mijn favoriete onderdeel van de tour is om jullie allemaal van dichtbij te zien. Bedankt dat jullie mij ook zien.’

Beschuldigingen over AI-beelden

In de video zouden fans zichtbaar geëmotioneerd zijn en zwaaien met zelfgemaakte borden. Toch vielen kijkers vervormde details op: gezichten die wazig of onnatuurlijk leken, handen met vreemde vormen en zelfs extra vingers. Ook wezen toeschouwers op de onnatuurlijke overgang van scènes. Verschillende momenten in de clip tonen volgens hen duidelijke tekenen van AI-gegenereerd beeldmateriaal. Oordeel zelf (tekst gaat verder onder video):

Kritiek van fans

Onder de YouTube video uiten veel kijkers hun ongenoegen. Een gebruiker schreef: ‘Stel je voor dat je zo rijk en beroemd bent en AI-beelden van mensenmassa’s moet gebruiken… Tragisch, man.’ Een andere gebruiker was nog harder: ‘Hé deze pr-stunts gaan nergens heen. Wat voor soort schapen denk je dat we zijn, bro? Je kunt niet zo onwetend zijn, kom op, het is gênant.’ Een reactie die veel wordt geliket begint met de opmerking dat Will Smith een fetisj voor vernedering moet hebben.

Achtergrond

Het gebruik van AI in de muziekwereld is al langer een punt van discussie. Verschillende artiesten roepen op tot strengere regels om hun werk te beschermen, terwijl anderen worden bekritiseerd voor het zelf toepassen van de technologie.

FOTO: GETTY IMAGES/JIM SPELLMAN

