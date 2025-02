Vriendin Liam Payne geeft voor het eerst interview: Zijn dood voelt nog niet echt’

Tekst: Nicky Molendijk

Kate Cassidy geeft voor het eerst een interview na het overlijden van haar vriend en voormalig One Direction-zanger Liam Payne. De zanger overleed in oktober vorig jaar na een val van zijn hotelbalkon in Buenos Aires.

“Het voelt nog steeds niet echt dat hij er niet meer is”, onthult Kate in een interview met The Sun. “Ik probeer me zo goed mogelijk te houden, maar ik denk elke seconde van de dag aan Liam.”

Payne en Cassidy waren vorig jaar samen op vakantie in Argentinië, maar Kate is eerder weggegaan om “verplichtingen”. “Oorspronkelijk dachten we dat we maar een week in Argentinië zouden zijn. We hadden verantwoordelijkheden, we hadden onze hond”, vertelt ze.

“Als ik in de toekomst had kunnen kijken, zou ik Argentinië nooit hebben verlaten.” Kate had dan ook “nooit gedacht dat het zo zou aflopen” met de zanger.