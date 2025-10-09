Victoria Beckham

Victoria Beckham vertelt voor het eerst over eetstoornis

Tekst: Evelien Berkemeijer

09/10/2025

Victoria Beckham heeft openlijk gesproken over een verlammende eetstoornis die ze jarenlang voor haar dierbaren verborgen hield. De voormalig Spice Girl onthult in haar Netflix-documentaire hoe ze worstelde met controleverlies. Ze zegt dat ze ‘heel goed in liegen’ werd, vooral tegenover haar familie.

Trigger warning: dit artikel gaat diep in op de eetstoornis van Victoria Beckham.

Victoria Beckham, 51, vertelt dat ze de eetstoornis ontwikkelde na het vertrek uit de Spice Girls. ‘Het is veel geweest, en dat is moeilijk. Ik had geen controle over wat er over me werd geschreven en de foto’s die werden gemaakt en denk dat ik dat wilde beheersen. Ik kon het onder controle houden met kleding, mijn gewicht en ik controleerde het op een uiterst ongezonde manier. Als je een eetstoornis hebt, word je heel goed in liegen. Ik was er nooit eerlijk over tegen mijn ouders.’

Ouders Victoria Beckham vertellen hun verhaal

In de serie spreken Victoria’s ouders, Jackie en Tony, over haar vroegtijdige worstelingen met gewicht. Ze vertellen dat Victoria al op de theaterschool te horen kreeg dat ze dik was en daardoor vaak naar de achterkant van het podium werd geduwd. Haar moeder herinnert zich: ‘Als je te horen krijgt dat je te zwaar bent, zou je gekwetst zijn. Het is dom om tegen een jongere te zeggen: je bent dik.’ Tony voegt eraan toe: ‘Het zou haar natuurlijk van streek maken.’ Victoria belde haar ouders vaak in tranen en smeekte hen om haar naar huis te laten komen.

Lees ook: Victoria Beckham genadeloos over David’s knipbeurt: ‘Vreselijk!’

Eerdere opmerkingen over eetstoornis

Eerder beweerde Victoria dat haar gezonde eten was om te proberen haar acne onder controle te houden. In 2000 vroeg talkshowpresentator Michael Parkinson haar in een uitzending of ze anorexia had, een vraag die ze weglachte. Ze werd ook gewogen op live tv. Victoria eet inmiddels gezond zonder problemen. Hoewel ze onlangs online is bespot omdat ze beweerde dat een van haar favoriete maaltijden ongeboterde volkoren toast met zout was.

BRON: THE SUN FOTO: MARC PIASECKI/GC IMAGES

Uit andere media

Weekend Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid

Woensdag heeft Koningin Máxima in Utrecht het platform In Je Bol gelanceerd, een initiatief dat zich richt op de mentale gezondheid van jongeren tussen 16 en 27 jaar. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was eveneens aanwezig bij de presentatie. Het platform biedt een laagdrempelige plek voor jongeren om informatie, advies en ondersteuning te vinden.
Party Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima lanceert platform over mentale gezondheid voor jongeren

Koningin Máxima was woensdag in Utrecht om het nieuwe digitale platform ‘In Je Bol’ te lanceren. Het platform is speciaal voor jongeren van 16 tot 27 jaar en biedt informatie, tips en ondersteuning over mentale gezondheid. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was ook aanwezig bij de feestelijke lancering.
Vriendin vrouw denken verliefd

5 manieren om je verlangens bespreekbaar te maken

Of we het nu hebben over seksuele verlangens, verlangens binnen je relaties, vriendschap of op de werkvloer: het kan soms best pittig zijn om aan te geven waar je behoefte aan hebt. Laat die toeters en bellen in je hoofd maar rinkelen; met deze manieren maak je het een stuk makkelijker voor jezelf.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien