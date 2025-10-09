Victoria Beckham vertelt voor het eerst over eetstoornis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Victoria Beckham heeft openlijk gesproken over een verlammende eetstoornis die ze jarenlang voor haar dierbaren verborgen hield. De voormalig Spice Girl onthult in haar Netflix-documentaire hoe ze worstelde met controleverlies. Ze zegt dat ze ‘heel goed in liegen’ werd, vooral tegenover haar familie.

Trigger warning: dit artikel gaat diep in op de eetstoornis van Victoria Beckham.

Victoria Beckham, 51, vertelt dat ze de eetstoornis ontwikkelde na het vertrek uit de Spice Girls. ‘Het is veel geweest, en dat is moeilijk. Ik had geen controle over wat er over me werd geschreven en de foto’s die werden gemaakt en denk dat ik dat wilde beheersen. Ik kon het onder controle houden met kleding, mijn gewicht en ik controleerde het op een uiterst ongezonde manier. Als je een eetstoornis hebt, word je heel goed in liegen. Ik was er nooit eerlijk over tegen mijn ouders.’

Ouders Victoria Beckham vertellen hun verhaal

In de serie spreken Victoria’s ouders, Jackie en Tony, over haar vroegtijdige worstelingen met gewicht. Ze vertellen dat Victoria al op de theaterschool te horen kreeg dat ze dik was en daardoor vaak naar de achterkant van het podium werd geduwd. Haar moeder herinnert zich: ‘Als je te horen krijgt dat je te zwaar bent, zou je gekwetst zijn. Het is dom om tegen een jongere te zeggen: je bent dik.’ Tony voegt eraan toe: ‘Het zou haar natuurlijk van streek maken.’ Victoria belde haar ouders vaak in tranen en smeekte hen om haar naar huis te laten komen.

Eerdere opmerkingen over eetstoornis

Eerder beweerde Victoria dat haar gezonde eten was om te proberen haar acne onder controle te houden. In 2000 vroeg talkshowpresentator Michael Parkinson haar in een uitzending of ze anorexia had, een vraag die ze weglachte. Ze werd ook gewogen op live tv. Victoria eet inmiddels gezond zonder problemen. Hoewel ze onlangs online is bespot omdat ze beweerde dat een van haar favoriete maaltijden ongeboterde volkoren toast met zout was.

BRON: THE SUN FOTO: MARC PIASECKI/GC IMAGES