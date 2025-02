Trouble in paradise? Hailey Bieber hint op breuk

Tekst: Denise Delgado

Hailey Bieber (28) voedt de geruchten dat haar huwelijk met Justin Bieber (30) bekoeld is. Op Instagram deelt het model een cryptische boodschap over afwijzing, slechts enkele weken nadat haar man haar tijdelijk ontvolgde op social media.

In een fotoreeks op Instagram trekt één afbeelding in het bijzonder de aandacht van haar volgers. De tekst op de foto luidt: ‘Ik ben niet perfect. Ik ben afgewezen. Ik heb nog steeds een doel.’ Met deze woorden lijkt ze te hinten op spanningen in haar huwelijk met Justin. De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Justin zorgde vorige maand al voor opschudding toen fans opmerkten dat hij Hailey had ontvolgd op Instagram. Kort daarna voegde hij haar weer toe en verklaarde dat hackers achter de actie zaten. Ondertussen nemen de zorgen over zijn welzijn toe, mede door recente foto’s waarop hij er vermoeid en onverzorgd uitziet tijdens een uitstapje in New York.

Het is niet de eerste keer dat hun huwelijk onder een vergrootglas ligt. Vorig jaar probeerde Hailey de speculaties te ontkrachten door op Instagram te stellen dat de geruchten ‘onzin’ waren. Toch wakkerde de discussie opnieuw aan toen Hailey’s vader, Stephen Baldwin, publiekelijk opriep om voor het stel te bidden.

Justin en Hailey gaven elkaar zes jaar geleden het jawoord in New York. In augustus 2024 verwelkomden ze hun zoon, Jack Blues.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @HAILEYBIEBER